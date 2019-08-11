Тольятти, Самарская область, , 16:02 — REGNUM

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ, входящий в состав международного концерна Renault-Nissan, собирается поднять продажи модели Lada XRay выпуском специальной серии #CLUB, сообщает 11 августа портал MassCars.ru.

По данным источника, спецверсия #CLUB будет выпущена ограниченным тиражом на базе средней комплектации модели и её главным отличием от основной серии будут новые детали в оформлении кузова и экстерьера автомобиля.

В числе главных особенностей версии #CLUB называются: шильдик #CLUB, который, вероятно, будет и в салоне автомобиля, измененный усовершенствованный блок управления в дверной карте водителя и черная крыша.

Отметим, ранее АвтоВАЗ объявил о предоставлении покупателям Lada XRay бесплатной антикоррозийной обработки кузова для повышения спроса на данный автомобиль, продажи которого невысоки.