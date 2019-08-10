Красноярск, , 10:01 — REGNUM

В ликвидации последствия пожара и взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае будут задействованы инженерные машины разграждения, а также беспилотные летательные аппараты. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В аэропорт Красоярска прилетел военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», который привез дополнительную тяжелую технику для ликвидации последствий пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе. Идет его разгрузка.

В частности, привезены инженерные машины разграждения (ИМР-2), специальная пожарная машина (СПМ-7) на базе танка, а также дополнительные беспилотные летательные аппараты.

Напомним, что ранее в Красноярский край были переброшены многофункциональные пожарные роботизированные комплексы «Уран-14», которые также задействованы в ликвидации последствий пожара и взрывов на складе боеприпасов под Ачинском.