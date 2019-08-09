Вашингтон, , 16:57 — REGNUM

Набор качеств, которыми обладает российский истребитель Су-57, смертельно опасен для американских истребителей пятого поколения, заявил Кайл Мизоками, один из авторов военно-аналитического издания National Interest.

В своей статье он оценил возможный исход боя американского истребителя пятого поколения F-22 и российского Су-57.

По мнению Мизоками, козырем F-22 Raptor является его скрытность, благодаря которой он может нанести неожиданный удар.

Однако Су-57 обладает бортовым радаром уникального уровня, способным обнаруживать угрозы на больших дистанциях. Кроме того, сверхманевренность российского самолёта, обеспеченная формами планера и двигателями с изменяемым вектором тяги, позволит ему уклониться от удара противника или просто уйти от потенциальной опасности.

«Как только два противоборствующих истребителя встретятся, комбинация маневренности Су-57, инфракрасных и прочих систем поиска и слежения сделает его смертельно опасным противником», — считает Мизоками.

При этом автор отмечает, что о российском истребителе пятого поколения известно очень мало и не исключено, что его бортовые системы поиска и обнаружения ещё более эффективны, чем те, о которых известно уже сейчас.

«Если эти два противника когда-либо встретятся в бою, то это будет битва эпохи, но будем надеяться, что этого никогда не произойдет», — добавил автор материала.

Напомним, Су-57 и американские истребители пятого поколения 22 и F-35 создавались в рамках разных концепций воздушной войны.

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