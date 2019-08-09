Токио, , 15:45 — REGNUM

Японская компания Infiniti к своему 30-летию выпустит специальную серию под названием Edition 30. Об этом 9 августа сообщается на сайте Tarantas.news.

Сообщается, что юбилейные версии получат такие модели автокомпании, как Q50, Q60, QX50, QX60 и QX80.

Специальная версия будет отличаться от стандартных моделей Infiniti хромированной радиаторной решёткой и чёрными колёсными дисками. Кроме того, автомобили из серии Edition 30 будут иметь в своём оснащении интеллектуальный круиз-контроль и большое количество помощников водителя по безопасности и вождению.

На рынке США юбилейная спецверсия появится уже осенью 2019 года.

Напомним, авто японского бренда Infiniti продаются в 50 странах по всему миру.

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