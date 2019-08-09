Москва, , 15:23 — REGNUM

Немецкая автокомпания BMW получила в России патент на промышленный образец автомобиля, внешность которого похожа на концепт-кар BMW Vision iNEXT. Об этом 9 августа сообщается на портале SpeedMe.

Напомним, электрокар BMW Vision iNEXT, имеющий автономное управление, был официально представлен в сентябре 2018 года.

Автопроизводитель пока не раскрывает технические характеристики новой машины. По информации представителей бренда, серийный выпуск авто, который разработан по мотивам концепт-кара, начнётся в 2021 году.

Напомним, BMW протестировала на дорогах общего пользования в Германии свой новый полностью электрический лифтбэк i4. Премьера новинки состоится в 2021 году.

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