Берлин, , 14:57 — REGNUM

Автомобильная компания из Германии VDM Cars выставила на продажу эксклюзивный Bugatti Chiron с карбоновым кузовом. Об этом 9 августа сообщается на сайте Tarantas.news.

Bugatti Chiron Tarantas.news

Дизайн автомобиля дополнен темно-синими колесами с большими тормозными суппортами оранжевого цвета, которые неплохо сочетаются с эксклюзивным интерьером, состоящим из оранжевой и темно-синей кожи.

Кроме того, на этом Bugatti Chiron есть некоторые другие детали, отделанные матовым алюминием и матовым углеродным волокном.

Напомним, Bugatti совместно с хорватской компанией Rimac и немецкой инжиниринговой компанией Edag планирует создать кроссовер с электрическим агрегатом. Автопроизводители снабдят электромобиль агрегатом, который развивает мощность порядка 1900 «лошадей». Стоимость автомобиля может составить около 850 000 долларов.

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