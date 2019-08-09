Москва, , 14:32 — REGNUM

С января по июнь 2019 года импорт легковых авто в Россию составил 143,7 тыс. единиц, что на 3,9% больше прошлогоднего уровня. Об этом 9 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По информации Федеральной таможенной службы РФ, за первое полугодие в Россию было импортировано легковых машин на сумму около 3,8 млрд долларов (около 248,58 млрд рублей).

При этом экспорт легковых машин из РФ за первое полугодие 2019 года составил 54,5 тыс. единиц. Это на 25,9% больше прошлогоднего уровня. Их общая стоимость равна 762,4 млн долларов.

Число ввозимых в Россию грузовых машин с января по июнь составило 13,8 тыс. единиц (+30,9%) против 6,2 тыс. единиц (+2,8%) вывозимых за тот же период.

Напомним, в июне 2019 года в Россию было импортировано 27,2 тыс. легковых авто.

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