Уфа, , 14:20 — REGNUM

Ford Sollers (совместное предприятие американского автопроизводителя Ford и российских Sollers) поставит в Башкирию 170 экземпляров Ford Transit для дальнейшего использования на междугородних и пригородных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Автомобили компании Ford были выбраны в рамках госзакупки. Целью масштабной закупки стало пополнение и обновление транспорта на внутренних и внешних маршрутах. Новые машины к 1 сентября 2019 года появятся во всех муниципальных районах республики.

Сообщается, что автомобили из партии Ford Transit, которые будут работать на маршрутах в Башкирии, имеют антиблокировочную тормозную систему, электросистему курсовой устойчивости, а также систему помощи при трогании в гору. Кроме того, данные модели оснащены системой помощи при экстренном торможении и подушкой безопасности водителя.

В салоне автомобиля имеется водительское кресло с функцией регулировки в восьми направлениях, кондиционер и «печка».

Напомним, в 2018 году ЗАО «Форд Мотор Компани» (предприятие Ford Sollers во Всеволожске Ленинградской области) получило около 1,2 млрд рублей чистой прибыли.

Читайте также: Завод Ford в Ленобласти перед закрытием давал миллиардную прибыль