Москва, , 14:01 — REGNUM

Сухопутные войска США заявили 2 августа 2019 года, что собираются пропустить стадию создания боевого лазера мощностью 100 киловатт и сразу перейти к разработке лазера мощностью в диапазоне 250−300 киловатт. Более высокий уровень мощности позволит, по мнению американских военных, сбивать крылатые ракеты России, Китая и Ирана. Об этом пишет издание Breaking Defense. Статья, посвященная этому вопросу, начинается с картинки с тактико-техническими данными российской крылатой ракеты «Калибр».

Следует заметить, что в мае 2019 года армия США заключила контракт на 130 миллионов долларов с компаниями Dynetics и Lockheed Martin на разработку боевого лазера (High Energy Laser Tactical Vehicle Demonstrator — HEL-TVD) мощностью 100 киловатт. Пока не ясно, речь идет об изменении уже заключенного контракта или об объявлении нового тендера на лазер мощностью 250−300 киловатт.

По мнению экспертов, появление запроса на более мощный лазер может быть обусловлено прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между Россией и США, а также более свежей оценкой Пентагона ракетного потенциала Ирана и связанной с ним ливанской группировки «Хезболла». Согласно открытым данным, «Хезболла» располагает 100 тысячами управляемых и неуправляемых ракет.

В 2022 финансовом году в сухопутных войсках США должен появиться первый взвод из четырех боевых машин Stryker с боевыми лазерами мощностью 50 киловатт. Данный лазер — это система тактического уровня для защиты от беспилотных летательных аппаратов, артиллерийских снарядов и минометных мин, ракет реактивных систем залпового огня, вертолетов и штурмовиков. Разработкой этого оружия занимаются американские компании Northrop Grumman и Raytheon.