Мурманск, , 13:49 — REGNUM

Северный флот начал масштабные учения по поиску подлодок и нейтрализации условного противника на границе Баренцева и Норвежского морей.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северного флота, в ходе учений летчики и моряки отработают поиск и обнаружение подводного противника, слежение за ним и поддержание контакта до принуждения к всплытию, противодействие атаке и уничтожение условной подводной лодки противника.

«На границу Баренцева и Норвежского морей вышли две корабельные поисково-ударные группы в составе малых противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил и Беломорской военно-морской базы «Брест», «Снежногорск», «Юнга» и «Онега», — сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

В учениях будут также задействованы самолеты Ил-38, Ту-142 и подводные лодки Северного флота.

На завершающих этапах учений экипажи противолодочных кораблей и самолетов проведут торпедные стрельбы и бомбометание.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 августа, отряд кораблей российского Северного флота провёл в Баренцевом море учения по защите морской ледостойкой стационарной нефтедобывающей платформы «Приразломная».