Токио, , 13:24 — REGNUM

Японская компания по производству автозапчастей Takata выплатит 9,8 млн долларов покупателям, пострадавшим от неисправных подушек безопасности. Об этом сообщает издание The Detroit News.

Причём это будет первая порция выплат, которые получат 102 человека. Окружной суд США в восточном округе Мичигана 6 августа постановил, что сумма выплат варьируются от $ 643,4 до $ 608 013.

Выплаты будут производиться из фонда реституции, учрежденным в рамках признания вины Takata. Было установлено, что японская компания произвела миллионы бракованных надувных подушек безопасности, которые стали причиной травм покупателей машин с такой защитой.

Напомним, из-за неисправных подушек безопасности компании Takata в последние годы в США было отозвано около 70 млн машин. Это около 13% всех авто в стране.

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