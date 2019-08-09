Вашингтон, , 13:02 — REGNUM

Владельцы автомобилей Ford и Lincoln (принадлежит американской Ford Motor Company) получат компенсацию в размере от 45 до 400 долларов за неудобства, которые были вызваны неисправной работой информационно-развлекательной системы MyFord Touch. Об этом сообщает Autoblog.

В общей сложности американская компания выделила 17 млн долларов на компенсацию за неисправную систему мультимедиа. Выплаты получат владелице автомобилей, которые приобрели свои машины через официальных дилеров в штатах Вашингтон, Вирджиния, Калифорния, Массачусетс, Нью-Джерси, Огайо и Северная Каролина до 9 августа 2013 года.

Причем, в случае, если владельцы таких авто ремонтировали систему MyFord Touch/MyLincoln Touch три или более раз, то они могут получить от производителя компенсацию в размере 400 долларов. Кроме того, если мультимедиа была в ремонте два раза — Ford выплатит 250 долларов, если один раз — 100 долларов.

Необходимо учесть, что заявки принимаются в США только до 20 сентября.

Напомним, американская компания столкнулась с жалобами от владельцев авто, с установленной на них MyFord Touch, еще в начале 2010 года. Директор по маркетингу компании Джим Фарли пообещал тогда исправить дефекты. Однако обновление системы и расширенные гарантии не сильно помогли. Компании пришлось столкнуться с судебными исками.

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