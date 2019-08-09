Гонконг, Китай, , 12:49 — REGNUM

Китайская компания Huawei, несколько месяцев назад оказавшаяся в «чёрном списке» властей США, представила собственную операционную систему, которая получила название Harmony OS. Презентация была проведена на конференции для разработчиков Huawei Developer Conference — 2019, проходящей в Гонконге с 9 по 11 августа.

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Уточняется, что система предназначена для мобильных устройств, а также подходит для элементов умного дома, персональных компьютеров и планшетов. Кроме того, она сможет работать на умных часах и колонках в автомобильных системах. Таким образом пользователь получит возможность создать единую экосистему своих устройств. Использовать ОС сможет любой пользователь, так она будет распространяться на основе открытой лицензии.

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Когда именно на рынок выйдут смартфоны Harmony OS, неизвестно. Отмечается, что новинка может прийти на замену операционной системы Android, использование которой после введённых США ограничений оказалось под угрозой.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года администрация президента США Дональда Трампа внесла компанию Huawei Technologies Co Ltd в торговый чёрный список, а частности, запретив продажу продажу американских технологий этой китайской компании.

После этого американская корпорация Google приостановила сотрудничество с китайской корпорацией Huawei по всем линиям взаимодействия. При этом в компании отметили, что держатели популярного смартфона Huawei смогут и дальше использовать и загружать обновления предоставляемых Google приложений в Android на уже существующих устройствах. А вот на моделях следующего поколения, которые увидят свет в будущем, доступа к популярному сервису Google Play Store, а также к приложениям Gmail и YouTube уже не будет.