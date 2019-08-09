Москва, , 12:41 — REGNUM

Кроссовер китайской компании Chery Tiggo 5 останется в модельном ряду Chery в России. Об этом следует из опубликованного на официальном сайте Росстандарта Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Автомобиль Chery Tiggo 5 Chery.ru

Предыдущее ОТТС Chery на китайский кроссовер прекратило действие 22 декабря 2018 года. Судя по всему, компания продлила документ. Однако в старом ОТТС указывалось место сборки — завод «Дервейс» в Черкесске. Это производство было закрыто 2018 году. Теперь в документе указано, что автомобили будут поступать в Россию из Китая. Видимо до этого момента на российском рынке продавались остатки Tiggo 5 черкесского производства.

Кроссоверы китайского производства практически ничем не будут отличатся от тех, что были представлены в России ранее. У них будет все тот же 2-литровый двигатель на 136 л. с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и бесступенчатым вариатором. Однако он будет укомплектован системой экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» и камерой заднего вида.

Стоимость авто также останется неизменной — от 999 900 до 1 299 900 рублей.

Напомним, c 1 августа 2019 года в России подешевели все комплектации кроссовера Chery Tiggo 3.

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