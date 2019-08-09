Берлин, , 12:11 — REGNUM

Немецкая компания BMW тестирует на дорогах общего пользования в Германии свой новый полностью электрический лифтбэк i4, премьеру которого стоит ожидать в 2021 году. Об этом сообщает Motor1.

BMW i4 Autocar

BMW i4, судя по шпионским снимкам, будет иметь схожую внешность с моделью BMW 4 серии Gran Coupe. Авто будет отличать удлиненная колесная база, ниспадающая линия крыши и короткие передние и задние свесы.

Известно, что для европейского рынка BMW i4 будет выпущен в двух вариантах с разными типами аккумуляторов. Новинка сможет преодолеть без подзарядки порядка 500 км. С 0 до 100 км/ч BMW i4 разгоняется за четыре секунды.

Напомним, в конце 2018 года представитель немецкой марки объявил, что электромобиль BMW i4 выйдет на рынок в 2021 году.

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