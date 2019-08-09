Борисов, Белоруссия, , 11:13 — REGNUM

На белорусском заводе «БелДжи», который расположен в городе Борисов, началась сборка среднеразмерных седанов Geely GE. Об этом сообщается на сайте Tarantas.news.

Данное авто представляет собой сильно изменённую модификацию модели Emgrand GT, которую выпускают на белорусском заводе с 2016 года. Стоит отметить, что цена Emgrand GT начинается от 1 389 000 рублей.

Ранее издание ABW. by опубликовало шпионские снимки сборки седана GE на линии борисовского предприятия.

Судя по фото, седан оснащён 163-сильным турбированным мотором 4V объёмом 1,8 литра. Этот же двигатель установлен и на GT.

Сообщается, что автокомпания планирует выпустить гибридную модификацию с турбированным двигателем от Volvo XC40 объёмом 1,5 литров, который агрегатируется с 7-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями.

Всего гибридных версий будет две: PHEV (зарядка от розетки) и MHEV (без возможности зарядки от электросети).

Напомним, автокомпания Geely планирует пополнить свою модельную линейку на российском авторынке кроссоверами SX11 и FY11 и хэтчбеком GS.

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