Москва, , 09:52 — REGNUM

Официальный представитель автопроизводителя BMW в России компания ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает 22 286 автомобилей из-за возможных проблем резьбового соединения плюсового провода аккумуляторной батареи. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уточняется, что отзыву подлежат автомобили реализованные в России с июня 2003 года по август 2010 года.

Выяснилось, что в редких случаях вибрация, меняющаяся температура в сочетании с повышенной влажностью, а также воздействие реагентов, которыми посыпают улицы, могут вызвать коррозию в резьбовом соединении плюсового провода аккумулятора.

«Это может привести к повышенному переходному сопротивлению в соединении, а также различным сбоям в работе вплоть до невозможного запуска. Также может скапливаться влага, что может вести к возникновению утечки по поверхности», — говорится в сообщении Росстандарта.

Также сообщается, что в некоторых отдельных случаях при нагреве резьбового соединения возможны оплавления.

Автокомпания информирует, что все ремонтные работы по устранению брака будут осуществляться бесплатно.

Напомним, 8 августа автомобильная компания Ford объявила об отзыве в Соединённых Штатах 14 135 внедорожников Explorers и Lincoln Aviators 2020 модельного года из-за отсутствия вкладки на центральной консоли рядом с рычагом переключения передач и некорректно работающей приборной панели.

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