Берлин, , 09:13 — REGNUM

По итогам июля 2019 года в Германии было реализовано 322 788 новых автомобилей, что на 4,7% больше прошлогоднего уровня. Об этом 9 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за семь месяцев 2019 года в Германии было реализовано около 2,18 млн новых машин. Это на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA) отметили, что данный результат продаж лучший за январь-июль с 2010 года.

Самым популярным брендом на немецком авторынке стал Volkswagen. Машины этой компании в июле приобрели 61 783 покупателя, что на 6,9% меньше, чем в прошлом году.

Вторую строчку занимает бренд Mercedes-Benz, который увеличил реализацию своих автомобилей на 22,4%, до 31 072 штуки. Тройку лидеров замыкают модели компании Audi. Их за месяц приобрели 28 862 немецких автолюбителя (-14%).

Четвёртое и пятое места заняли соответственно машины компаний Ford (26 404 ед.) и BMW (24 091 ед.).

Напомним, реализация новых автомобилей в Германии в июне 2019 года составила 325 231 авто, что на 4,7% меньше по сравнению с июнем 2018 года.

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