Москва, , 08:29 — REGNUM

Рейтинг самых популярных новых внедорожников по средней цены свыше 5 млн рублей составило аналитическое агентство «Автостат».

Toyota Land Cruiser 200 (cc) Luftfahrrad

Первое место в этом сегменте занял полноразмерный внедорожник японской компании Toyota Land Cruiser 200. Продажи этой модели со средней ценой 5,4 млн рублей составили по итогу первых семи месяцев 2019 года 3634 экземпляров.

Вторую строчку занял немецкий спортивный внедорожник BMW Х5. За январь — июль было реализовано 2821 единица этой модели. Средняя цена на этот внедорожник составила 5,1 млн рублей.

На третьем месте также японское авто — премиальный внедорожник Lexus LX с результатом продаж 1978 экземпляров и средней ценой 7,1 млн рублей.

Строчки с четвертой по седьмую среди самых популярных внедорожников по цене свыше 5 млн рублей заняли немецкие модели Porsche Cayenne (1916 ед., средняя стоимость — 5,3 млн рублей), Mercedes-Benz GLS (1901 ед., 5,7 млн рублей), BMW X6 (1803 ед., 5,8 млн рублей) и Audi Q7 (1670 ед., 5 млн рублей).

Далее следует британский внедорожник Land Rover Range Rover (1589 ед.) стоимостью 9,1 млн рублей, а также ещё два «немца» — Audi Q8 (1403 ед., 5,5 млн рублей) и BMW X7 (1386 ед., 6,7 млн рублей).

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года доля сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в России составила 43%.

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