Москва, , 07:57 — REGNUM

Японский автопроизводитель Toyota 9 августа начинает продажи в России нового спортивного купе GR Supra. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Toyota GR Supra Ru.toyota.ee

Стоит отметить, что новая GR разработана гоночным подразделением Toyota Gazoo Racing (TGR), которое занимается доработкой серийных автомобилей бренда.

Под капотом новинки бензиновым турбированный двигатель мощностью 340 л. с. До 100 км/ч авто разгоняется за 4,3 с. Однако максимальная скорость ограничена и составляет 250 км/ч.

Цена на Toyota GR Supra пока неизвестна.

Напомним, в конце июля 2019 года представители японской компании сообщили, что собираются создать новый кроссовер FT-4X на основе фирменного модульного шасси TNGA-C.

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