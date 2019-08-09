Москва, , 07:31 — REGNUM

Российские дилеры немецкой автокомпании Volkswagen в июле 2019 года продали юридическим лицам 3006 машин. Об этом сообщает пресс-служба немецкой автокомпании.

Таким образом, доля продаж машин бренда Volkswagen юридическим лицам в июле составила 36% от всего объёма продаж автомобилей Volkswagen в России.

Напомним, по итогам второго летнего месяца 2019 года в России было продано 8328 автомобилей Volkswagen, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером продаж немецкой марки в июле стал седан Polo. Было реализовано 4591 таких моделей (-18%). Однако все большую популярность у российских автолюбителей набирают автомобили внедорожной линейки Volkswagen. На 26% в июле выросли продажи кроссоверов Tiguan и в 4 раза возросли продажи внедорожников Touareg по сравнению с прошлогодними показателями продаж.

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