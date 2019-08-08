Берлин, , 20:12 — REGNUM

В бундесвере введён запрет на полёты состоящих на вооружении ударных вертолётов Tiger, указано в официальном сообщении министерства обороны ФРГ, опубликованном 8 августа.

Такое решение принято из-за выявленных дефектов, допущенных при производстве этих воздушных машин. Озабоченность руководства бундесвера вызвали болты, входящие в конструкцию системы безопасности вертолёта.

Бракованные детали были выявлены в вертолётах 36-го полка ударных вертолетов, дислоцированного в немецком Фрицларе, и в машинах совместного учебно-тренировочного центра во французском Ле-Люке.

Полёты вертолётов Tiger будут возобновлены после тщательной проверки болтов всех машин на дефекты.

Напомним, ударный вертолёт Tiger был разработан и выпущен франко-германским консорциумом Eurocopter и состоит на вооружении армий ФРГ, Франции, Испании и Австралии.

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