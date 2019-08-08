Москва, , 17:52 — REGNUM

Германский автопроизводитель Mercedes отзывает 575 автомобилей из Российской Федерации из-за возможных проблем с креплением прицепа. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Речь идёт об автомобилях, которые были реализованы в период с марта по декабрь 2018 года. Оказалось, что у данных автомобилей есть проблема с тягово-сцепным устройством, которое предназначено для присоединения прицепа. оно представляет угрозу для идущих позади автомобилей.

Все владельцы проблемных автомобилей будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средства в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы для автовладельцев будут проведены бесплатно.

Оказалось, что в инструкции по монтажу комплектов для дополнительной установки тягово-сцепного устройства на автомобилях был указан слишком высокий момент затяжки крепежных болтов для установки поперечины. Если эти инструкции соблюдались и момент затяжки болтов как неа станциях технического обслуживания, так и самих клиентами, соблюдался, то есть вероятность поломки болтового соединения. А это, в свою очередь, ведет к отсоединению тягово-сцепного устройства от автомобиля во время его эксплуатации вместе с прицепом.