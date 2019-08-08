Ташкент, , 16:59 — REGNUM

В Узбекистан поставлена партия из 24 турецких бронеавтомобилей «Эйдер Ялчин» 4Х4, сообщает 8 августа ЦАМТО.

Бронеавтомобиль «Эйдер Ялчин» Nurolmakina.com.tr

Поставка является первым шагом в реализации меморандума, подписанного в 2017 году турецкой компанией Nurol Makina и узбекистанской компанией UzAuto о совместном производстве таких бронемашин на предприятиях Узбекистана. Всего предусмотрено производство в Узбекистане одной тысячи бронемашин «Эйдер Ялчин» с правом их реализации в третьих странах.

Первые 24 бронеавтомобиля собраны в Турции.

Бронемашина весом от 12 до 14 тонн защищает экипаж и десант из девяти человек от огня стрелкового оружия, осколков и мин. Двигатель мощностью 300 л.с. позволяет бронемашине развивать скорость по шоссе до 110 км/час. В комплектации для армии Узбекистана броневики собраны с открытой башней и 7,62-мм пулемётом.

Поставленные из Турции броневики планируется использовать для патрулирования узбекско-афганской границы.

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