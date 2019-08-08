Мюнхен, Германия, , 15:44 — REGNUM

Немецкий производитель в 2020 году выпустит самую мощную версию BMW 1-Series — гибрид M140e. Об этом 8 августа сообщается на сайте Tarantas.news.

Агрегат «немца» будет состоять из 2,0-литрового турбо-мотор V4 и 60-киловаттного электрического мотора, которые вместе будут выдавать 400 л. с. при максимальном крутящем моменте 500 Нм.

Кроме того, BMW M140e оснастят аккумулятором на 35 кВт∙ч, а также специальной системой впрыска воды во впускной коллектор. Эта технология даёт возможность снизить температуру в камере сгорания двигателя и одновременно увеличить давление наддува и производительность.

Запас хода M140e на одном аккумуляторе составит 110 км.

Напомним, в конце июля 2019 года стало известно, что BMW планирует выпустить новый кроссовер, который станет самым маленьким и бюджетным в модельной линейке бренда. По неофициальной информации, новый автомобиль будет назваться Urban X.

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