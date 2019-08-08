Москва, , 15:36 — REGNUM

По итогам первого полугодия 2019 года самым покупаемым европейским автомобилем в РФ стал Volkswagen Polo. Об этом 8 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Volkswagen Polo Volkswagen.ru

С января по июнь 2019 года в России реализовано 27,8 тыс. единиц новых седанов Volkswagen Polo. Это на 3,1% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

Вторую строчку в этом рейтинге занимает французский кроссовер Renault Duster. Его за полгода приобрели 18,7 тыс. российских автолюбителей, что на 12,1% меньше, чем в прошлом году.

На третьем месте чешская модель — лифтбек Skoda Rapid. За отчётный период его приобрели 17 тыс. покупателей (+0,1%).

Далее идут: Renault Logan (16,4 тыс. ед.), Volkswagen Tiguan (16,3 тыс. ед), Renault Sandero (14,9 тыс. ед.), Renault Kaptur (13,4 тыс. ед.), Skoda Octavia (11,5 тыс. ед.), Skoda Kodiaq (10,6 тыс. ед.) и BMW 5-Series (3,5 тыс. ед).

Напомним, всего с января по июнь 2019 года в России было продано 214,3 тыс. единиц новых автомобилей. Это на 0,5% выше прошлогоднего уровня.

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