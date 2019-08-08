Железногорск, Красноярский край, , 15:24 — REGNUM

Специалисты железногорского предприятия «Информационные спутниковые системы» им. М. Ф. Решетнёва проводят приёмо-сдаточные испытания солнечной батареи спутника связи «Экспресс-103», сообщает 8 августа пресс-служба Роскосмоса.

Текущий контроль покажет качество сборки панелей солнечных батарей для «Экспресса-103», в том числе всех интерфейсов. Работа проводится при участии представителей заказчика. Они проводят замеры электрических параметров и проверяют чёткость раскрытия обоих крыльев на имитаторе корпуса космического аппарата.

Отмечается, что каждое крыло солнечной батареи «Экспресса-103» имеет площадь 18 квадратных метров. Оснащённые высокоэффективными фотоэлементами крылья обеспечат спутник электроэнергией в течение всего срока службы на орбите, который составит не менее 15 лет.

Космические аппараты «Экспресс-103» предназначены для предоставления мобильной и фиксированной связи, а также для ТВ и радио вещания на территории России.

Читайте также: Учёные создали материал, повышающий эффективность солнечных батарей