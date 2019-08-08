Вашингтон, , 15:31 — REGNUM

Разговоры пользователей в Skype могли прослушиваться. Об существующей возможности рассказали подрядчики компании Microsoft изданию Mothetboard 7 августа.

Подрядчики (название организации не разглашается) рассказали, что система автоматического перевода слов, встроенная в Skype, работает с помощью искусственного интеллекта. Алгоритм постоянно совершенствуется, но для этого специалисты сторонних фирм проверяют правильность выполняемого перевода. Чтобы это сделать, нужно прослушать сказанное пользователями.

Специалист службы-подрядчика отметил, что может без проблем делиться полученной информацией, потому что она никак не защищается. Он упомянул, что даже встречал записи «секса по телефону». Некоторые пользователи делятся своим адресом с голосовым помощником Cortana для поиска неприличного контента, например, порнографии.

При этом в Microsoft отметили, что аудиоданные доступны для подрядчиков только через защищенные онлайн-порталы, и что компания работает над удалением идентифицирующей информации, такой как специальные номера пользователя или данные об устройстве.

Ранее в середине июля 2019 года в работе приложения Skype произошел масштабный сбой.

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