Лондон, , 15:55 — REGNUM

Рейтинг машин, которые могут угнать за 10 секунд, составил эксперт по безопасности из британского издания What Car.

Речь идет об автомобилях с системой бесключевого доступа, которые можно открыть, подобрав нужный сигнал со специального устройства.

Проще всего обстоит дело с угоном французской модели DS 3 Crossback. Этот автомобиль удалось взломать с помощью популярного прибора код-граббера (этот прибор служит для отключения охраны автомобиля) за 10 секунд.

Простым для взлома авто оказалась и немецкая модель Audi TT RS. Её можно угнать за те же 10 секунд, однако при условии, что система бесключевого доступа машины будет активна хотя бы в течение некоторого периода времени. Иначе автомобиль тоже угонят, но время взлома увеличится, так как штатная система безопасности с датчиком движения деактивирует ключ.

В три раза дольше угонщику придется возится с Land Rover Discovery Sport 2018 года. Для взлома этой модели ему потребуется 30 секунд. Это авто, в отличие от более свежей модели, не имеет передачи кодов доступа в ультра-широком диапазоне.

Если вы являетесь владельцем Ford Fiesta или BMW X3, то имейте ввиду, что оставив свою машину без присмотра более чем на минуту, вы можете её лишиться. Именно за такое время профессиональный угонщик способен взломать защиту и угнать данные модели автомобилей.

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