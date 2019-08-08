Москва, , 14:35 — REGNUM

В новой бронемашине для ВДВ соединят шасси самоходной противотанковой пушки «Спрут-СД» и безэкипажный боевой модуль «Эпоха». О проекте рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Боевой модуль предназначался для перспективных боевых машин пехоты на платформах «Бумеранг», «Курганец-25», «Армата». Он вооружен пушкой 2А42, пулеметом калибра 7,62 мм и комплексом управляемых ракет «Корнет».

Попытка поставить модуль на шасси БМД-4М оказалась неудачной, и специалисты выбрали вариант с размещением «Эпохи» на шасси «Спрут». Воплотить такую идею можно быстро, рассказал собеседник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, концерн «Техмаш» намерен запустить производство новых комплектующих к артиллерийским выстрелам. Пока идет разработка проектно-сметной документации, завершение проекта запланировано на 2026 год.

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