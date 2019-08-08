Москва, , 14:17 — REGNUM

В начале августа 2019 года японская автокомпания Datsun увеличила цену всех комплектаций седана on-DO и хэтчбека mi-DO на 5 тысяч рублей. Повышение стоимости моделей зафиксировано в прайс-листах на сайте компании.

Datsun on-DO Datsun.ru

Таким образом, цена моделей в процентном соотношении повысилась на 0,7 — 1,0% относительно прежней стоимости.

После повышения стартовая цена на седан Datsun on-DO в исполнении Access составила 490 тыс. рублей, а самая дешёвая версия хэтчбека mi-DO — Trust I стоит теперь 555 тысяч рублей.

Напомним, в июне 2019 года новых автомобилей компании Datsun в РФ было куплено 1967 единиц, что на 68% больше, чем в июне 2018 года.

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