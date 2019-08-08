Берлин, , 13:53 — REGNUM

Немецкая автокомпания Volkswagen в связи с оптимизацией своего модельного ряда завершит выпуск модели Golf R в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

По информации автопроизводителя, предприятие в Вольфсбурге готовится к выпуску следующего поколения Golf-моделей, поэтому Golf R сделает небольшой перерыв, чтобы вернуться в качестве Mk8. Причём производство других модификаций Golf продолжатся.

Также сообщается, что новые Golf R и GTI Mk8, прототипы которых уже успели заснять фотошпионы, будут единственными хэтчбеками, доступными в США. При этом, по предварительным данным, покупателям из России будет предложена только обычная версия хэтчбека.

Напомним, ранее компания Volkswagen представила новый кемпер California 6.1, созданный на базе модернизированного Bulli шестого поколения. Официальный показ модели пройдёт на автовыставке Caravan Salon в Дюссельдорфе в конце августа 2019 года.

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