Москва, , 13:19 — REGNUM

Стало известно за сколько Lada Vesta с вариатором разгоняется до 100 км/ч. Об этом 8 августа сообщил официальный дилер Lada в Москве в своей группе в социальной сети «Вконтакте».

В посте были сравнены скоростные характеристики новой модели Lada Vesta 1.6 мощностью 114 л. с. с вариатором и без него:

— Быстрей (на 3,8 сек), чем Lada Vesta 1,6 106 л.с. с АКПП (14,1 cек);

— Быстрей (на 1,8 сек), чем Lada Vesta 1,8 122 л.с. с АКПП (12,1 cек);

— Быстрей (на 0,9 сек), чем Lada Vesta 1,6 106 л.с. с МКПП (11,2 cек);

— Также (-0,1 сек), как Lada Vesta 1,8 122 л.с. с МКПП (10,2 сек);

— Медленней (на 0,7 сек), чем Lada Vesta Sport 1.8 145 л.с. с МКПП (9,6 сек).

Также сообщается, что вариатор JF015E стал меньше и легче, чем предыдущие варианты модели. Это позволило сохранить прежний клиренс и вес машины.

Пока стоимость на Lada Vesta с вариатором не разглашается.

Напомним, с 1 августа 2019 года машины АвтоВАЗа подорожали на сумму от 5 тыс. до 7 тыс. рублей в зависимости от модели.

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