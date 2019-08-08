Москва, , 12:32 — REGNUM

О выпуске нового электромобиля на российском рынке будет объявлено в 2020 году. Об этом сообщил 8 августа замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов в ходе VII Международного евразийского форума такси.

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Производство электромобиля министерство анонсирует вместе с крупнейшими международными производителями, которые в настоящее время располагают российскими активами и несут обязательства по глубокой локализации технологии, пояснил замминистра.

Морозов напомнил и о серийном выпуске первого отечественного электромобиля Zetta, которое начнется в ближайшее время. Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал о возможном запуске Zetta в серию до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, электромобили Zetta, которые сойдут с конвейера в Тольятти, будут стоить не менее 450 тыс. рублей.

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