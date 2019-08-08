Вашингтон, , 12:12 — REGNUM

Американская автокомпания Ford объявила об отзыве в США 14 135 внедорожников Explorers и Lincoln Aviators 2020 модельного года. Об этом сообщается на портале Autoblog.

Причиной отзыва автомобилей стало отсутствие вкладки на центральной консоли рядом с рычагом переключения передач, которая скрывает ручную разблокировку парковки для автоматической коробки передач. Сообщается также, о некорректно работающей приборной панели.

Несмотря на то, что неисправность трансмиссии не столь значительна, она может повлиять на безопасность. При этом самая большая проблема заключается в том, что приборная панель могла остаться во время сборки в «заводском режиме», который отключает все предупреждения. Этот режим используется для «уменьшения расхода батареи во время производственного процесса». Его отключают в конце производственного процесса. Американская компания объявила о том, что один автомобиль попал в аварию на производственном объекте из-за этой проблемы, но никто не пострадал.

Стоит заметить, что часть автомобилей еще не была продана.

Напомним, в конце мая 2019 года Ford объявил об отзыве в России 14 576 кроссоверов Explorer для ремонта.

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