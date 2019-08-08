Москва, , 11:21 — REGNUM

Российский автомобильный рынок в июле 2019 года занял пятое место по продажам новых автомобилей в Европе. Об этом 8 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным национальной ассоциации автомобильных производителей Европы, лидером по продажам новых машин в июле 2019 года стала Германия. В этой стране было реализовано 322 788 автомобилей. Это на 4,7% больше, чем в июле 2018 года.

Вторую строчку занимает французский автомобильный рынок. Здесь за месяц было куплено 172 228 новых автомобилей, что на 1,8% меньше прошлогоднего результата.

Тройку лидеров замыкает авторынок Великобритании — 157 198 машин (-4,1%). Этот результат стал самым худшим за июль с 2012 года. При этом снижение продаж на данном рынке фиксируется уже пятый месяц подряд.

По мнению Британского общества автопроизводителей и автодилеров, снижение спроса связано с экономической и политической неопределенностью в Великобритании. Кроме того, на негативную динамику влияет падение спроса на машины с дизельным мотором из-за ужесточения требований для этого сегмента.

Четвёртое и пятое места в европейском первенстве по реализации новых авто заняли соответственно Италия (152,8 тыс. ед.) и Россия (139 тыс. ед.).

Напомним, в июне 2019 года автомобильный рынок новых легковых авто в России занял пятое место в Европе. В этом месяце продажи новых авто в РФ составили около 141 тыс. единиц (без учета лёгких развозных коммерческих автомобилей).

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