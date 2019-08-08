Якутск, , 10:26 — REGNUM

Продолжаются работы по расширению сети 4G в Якутии, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального Мининноваций.

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Якутяне практически во всех населённых пунктах имеют доступ к сотовой связи. На данный момент расширение сети 4G ведётся в Горном, Верхневилюйском, Нюрбинском, Усть-Майском, Таттинском районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля было подписано трёхстороннее соглашение о совместном развитии в России связи 5G.