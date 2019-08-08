Рим, , 10:10 — REGNUM

Итальянская автокомпания Maserati представит 12 августа 2019 года в американском городе Монтерее кроссовер Levante и седан Quattroporte из ограниченной серии с сиденьями из плетеной кожи. Об этом 8 августа сообщает портал 32cars.ru.

Салон Maserati Quattroporte с креслами из плетеной кожи Motor1

У седана и кроссовера салон будет отделан специальным коричневым материалом PELLETESSUTA, который состоит из тонких полос кожи Nappa, сплетенных между собой. Таким образом, Maserati стал первым автопроизводителем, который предлагает подобный материал для интерьера машины.

Серия автомобилей с такой отделкой ограничена. Для Северной Америки будет выпущено всего 50 седанов Quattroportes и 50 кроссоверов Levantes.

Помимо эксклюзивного салона, седаны спецвыпуска получат нестандартный дизайн Blu Sofisticato с синими тормозными суппортами, а внедорожники получат эксклюзивный оттенок Bronzo на 21-дюймовых колесных дисках Helios.

Сообщается, что поставки новинок начнутся весной 2020 года.

Напомним, в начале августа Maserati сообщила о изменении своих планов по глобальному обновлению модельной линейки.

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