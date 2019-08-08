Токио, , 08:16 — REGNUM

Японский автопроизводитель Toyota планирует занять лидирующее положение на европейском рынке электромобилей. Об этом заявил начальник отдела продаж и маркетинга компании в Европе Мэтью Харрисон изданию Automotive News Europe.

Стоит отметить, Toyota уже достигла некоторых успехов в сфере гибридного транспорта. На данный момент объем гибридных авто составляет около половины реализации японской компании в Европе.

Однако для того, чтобы получить устойчивую прибыль в этом секторе рынка, компании пришлось сократить расходы.

По данным «Российской газеты», Toyota поработала над усовершенствованием технологии (например, уменьшилось содержание дорогостоящих редкоземельных элементов). Также было локализовано производство некоторых компонентов в Европе.

В японской компании не питают иллюзий. Там не исключают, что для того, чтобы электрокары приносили прибыль понадобится лет двадцать. Самое главное, чтобы автопроизводители как можно быстрее создали инфраструктуру для электромобилей. Для тех же гибридов такой задачи не стояло.

Харрисон добавил, что спрос на гибридный RAV4 в Европе значительно превзошел ожидания компании. У компании даже возникли проблемы с поставкой батарей для этой модели.

Напомним, в конце июля Toyota подписала соглашение с китайской автомобильной компанией BYD о совместной разработке электромобилей и смежных технологий.

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