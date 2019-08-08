Москва, , 07:45 — REGNUM

По итогам июля 2019 года продажи автомобилей премиум-класса выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за второй летний месяц было реализовано 12 667 автомобилей сегмента премиум.

Первое место среди премиальных авто на российском авторынке занимает немецкая марка Mercedes-Benz, чьи продажи в июле составили 3 469 единиц. Этот показатель продаж на 11,5% выше, чем в июле 2018 года.

Второе место занимает также «немец» — BMW. Стоит отметить, что эта марка была лидером в июне этого года. За июль в России было реализовано 3 320 машин этого бренда (+14,2%).

На третьей строчке расположился японский Lexus с результатом 1 905 единиц. Однако здесь наблюдается падение объема продаж на 3,1%.

Четвёртое и пятое места занимают соответственно премиальные автомобили Audi (1283 ед.) и Land Rover (704 ед.).

Напомним, что в июне 2019 года в России было реализовано 13,5 тыс. новых премиальных машин, что на 2,2% больше, чем в 2018 году.

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