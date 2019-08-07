Москва, , 15:27 — REGNUM

Кроссоверы BMW X3 и BMW X4 в модификации M станут доступны у российских дилеров с 7 сентября 2019 года. Об этом сообщает BMW Russia на своём Twitter-аккаунте.

Также сообщается, что в России будут продаваться исключительно топовые модификации Competition, а также в ограниченная спецверсия Special Edition.

Напомним, что модели BMW X3 M Competition и X4 M Competition оснащены 3,0-литровым двигателем V6 M TwinPower Turbo с двумя турбонагнетателями. Уже в базовых версиях агрегат способен выдавать до 480 л. с., а в версии Competition — 510 л. с.

Кроме того, новинки оснащены 21-дюймовыми легкосплавными колесными дисками серии M. Салоны авто отделаны кожей Merino. Также внутри машин имеются спортивные кресла М-серии, премиальная аудиосистема, проекционный экран.

Напомним, ранее тюнинг-ателье Manhart Racing разработало пакет доработок для автомобиля BMW M850i. В него входит мотор максимальной мощностью 621 л. с. V8 объёмом 4.4 литра с двумя турбинами. Это на 98 «лошадей» больше, чем у стандартного варианта авто.

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