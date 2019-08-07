Москва, , 15:11 — REGNUM

Официальный представитель автопроизводителя Fiat на российском рынке ООО «ЭфСиЭй РУС» объявил об отзыве 147 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат машины марки Fiat Fullback, проданные с июня 2016 года.

Причиной отзыва автомобилей стало «возможное несоответствие требованиям креплений боковых подножек». Это может привести к отсоединению подножек от корпуса транспортного средства.

Компания намерена совершенно бесплатно провести необходимые работы по устранению дефекта.

Напомним, 6 августа немецкая автомобильная компания Audi объявила о начале кампании по отзыву 6682 автомобилей в России. Причиной отзыва трёх моделей Audi Q5 стал возможный дефект сварных соединений в области крепления подушки безопасности к передней панели со стороны переднего пассажира, а остальных — возможный дефект фиксатора на подкрылке.

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