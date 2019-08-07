Москва, , 14:33 — REGNUM

Первый полёт тяжелого ударного беспилотника «Охотник» продолжался более 20 минут и завершился успешной посадкой. Видеоролик об испытаниях опубликован 7 августа на канале Минобороны России в YouTube.

Место испытаний не названо. Отмечается, что дрон поднялся в воздух на 600 м и несколько раз облетел аэродром. Беспилотником управлял оператор.

Как сообщало ИА REGNUM, ударный беспилотник «Охотник» имеет массу около 20 тонн, выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло», разработан российским КБ Сухого. Ожидается, что до конца года он совершит еще несколько полетов с последовательным усложнением заданий.

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