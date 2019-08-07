Москва, , 13:49 — REGNUM

Новое поколение Hyundai Sonata для РФ будет предлагаться с предыдущей гаммой двигателей. Информация о модели появилась в базе Роспатента.

Hyundai Sonata 2019

Hyundai завершила процедуру сертификации в России седана последнего поколения. Он будет оснащён двигателями из прежней моторной гаммы, в которую входит 179-сильный мотор объёмом 2,5 литра. Движок агрегатируется с 6-позиционным «автоматом». Для данного движка можно использовать бензин АИ-92.

Напомним, на южнокорейском рынке данная модель имеет 160-сильный мотор объёмом 2 литра и 146-сильный мотор для газовой версии. Также на местном рынке есть версия с турбомотором мощностью 182 л. с.

На американском же рынке Sonata оснащена мотором объёмом 2,5 литра мощностью 193 л. с.

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