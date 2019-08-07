Владивосток, , 13:50 — REGNUM

«Группа ГАЗ» для работы на маршрутах Владивостока поставит два электробуса. Об этом сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Отмечается, что электрические автобусы рассчитаны на перевозку 85 пассажиров и имеют 30 посадочных мест. Автопроизводитель снабдил электробус двумя асинхронными моторами мощностью до 125 кВт, которые питаются от литий-титанатных аккумуляторов. Такой агрегат полностью исключает выбросы вредных веществ в атмосферу. Электробус имеет систему видеонаблюдения и пожаротушения.

Экоавтобусы оснащены ультрабыстрой зарядкой. С помощью неё можно заряжать батареи за 9−20 минут. По условиям контракта, вместе с электробусами в комплекте идёт зарядная станция.

На улицах Владивостока электробусы появятся в ноябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в нашей стране развитие рынка электромобилей более экономически выгодно, чем в ЕС.

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