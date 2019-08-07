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В июле 2019 года бестселлером бренда Renault в РФ стала модель Logan. Об этом 7 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В июле 2019 года Renault Logan приобрели 2753 российских покупателей, что на 15% меньше прошлогоднего уровня.

Вторую строчку среди моделей Renault занимает кроссовер Duster, который был продан в количестве 2690 штук. Таким образом, он показал снижение продаж на 11% по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров замыкает кроссовер Kaptur — 2226 проданных машин (+19%). Четвёртое место занимают модели Sandero. Их в июле приобрело 2163 автолюбителя. Это на четверть меньше показателя 2018 года.

Напомним, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), дилеры Renault в России в июле 2019 года продали 11 765 автомобилей. Это на 12% больше, чем в прошлом году.

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