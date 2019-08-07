Берлин, , 12:33 — REGNUM

После вынужденного ухода АвтоВАЗа с европейского рынка местные дилеры Lada нашли себе нового поставщика — китайскую компанию Jiangte Joylong Automobile. Об этом сообщает портал «Колеса.ру».

В дилерских центрах немецкого импортера Lada Automobile GmbH теперь вместе с нераспроданными российскими моделями с октября 2019 года появятся микроавтобусы и фургоны китайской автокомпании Joylong.

Сообщается, что внешне китайские машины напоминают Toyota Hiace и Toyota Alphard прошлых поколений. Автозавод, который производит автомобили, существует с 2007 года. Его продукция экспортируются в 59 стран мира. Таким образом, Германия станет 60-ым импортёром китайского бренда.

Напомним, в июле 2019 года АвтоВАЗ продал на российском авторынке 29 486 машин. Это на 0,3% больше, чем в июле прошлого года.

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