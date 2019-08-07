Москва, , 11:35 — REGNUM

«Военно-промышленная компания» (ВПК) ведет разработку броневой стали. Эта марка будет по своим характеристикам соответствовать зарубежным образцам, в частности шведской броневой стали, однако будет дешевле. Тонна шведской бронестали стоит 250 тыс. рублей, а бронесталь от ВПК будет стоить в пределах 120−150 тыс. рублей. Над решением этой задачи компания будет работать совместно с российскими металлургами, с гигантами-производителями стали. Об этом пишет ТАСС.

«Военно-промышленная компания» также получила задачу разработать и собственную керамическую броню. Теперь на очереди будет и создание бронекерамики. По мнению генерального директора ВПК Александра Красовицкого, на данном направлении у предприятия есть необходимые компетенции. Кроме того, будет использоваться опыт контрагентов компании, так как внутри большого холдинга есть и производители керамики.

Направления по созданию бронестали и бронекерамики тесно переплетены с основной деятельностью «Военно-промышленной компании» — производством бронированной техники на колесных шасси. Она является производителем бронеавтомобилей «Тигр», «Медведь», «Атлет», а также модификаций бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82. Кроме того, «Военно-промышленной компанией» создана перспективная колесная платформа «Бумеранг», которая может быть использована как основа для боевой машины пехоты, бронетранспортера и даже колесного танка.