Берлин, , 11:16 — REGNUM

Немецкая компания Volkswagen представила новый кемпер California 6.1, который создан на базе модернизированного Bulli шестого поколения. Об этом сообщает пресс-служба немецкой марки.

Официальная премьера пройдёт в конце августа 2019 года на автовыставке Caravan Salon в Дюссельдорфе. Автопроизводители обновили переднюю часть кузова. Кроме того, в кемпере тоже произошли некоторые изменения. Так, было усовершенствовано кухонное оборудование, кровати. Кроме того, в машине появилась новая многофункциональная панель управления на потолочной консоли. Также авто теперь имеет цифровую приборную панель и мультимедийные системы последнего поколения со встроенным модулем для подключения к интернету.

Под капотом авто расположен 2,0-литровый турбированный дизельный мотор (2.0 TDI). Он соответствует требованиям экологического стандарта Евро-6d Temp Evap. Привод у California 6.1 в стандартной комплектации передний. В качестве дополнительной опции будет предлагаться привод 4×4.

Напомним, Volkswagen в 2022 году выпустит кроссовер Tiguan с гибридным агрегатом. У новинки будет кузов купеобразного типа. При этом дизайн авто станет более агрессивным.

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