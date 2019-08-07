Москва, , 11:00 — REGNUM

По итогам января-июня 2019 года самым покупаемым в России легковым автомобилем с правым рулем стала модель Toyota Corolla. Об этом 7 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего в первом полугодии 2019 года было реализовано 25 703 единицы Toyota Corolla. Это 9% от общего количества проданных за отчётный период праворульных машин.

На второй строчке рейтинга расположилась модель Honda Fit — 10 139 единиц. Тройку лидеров замыкает Toyota Mark с результатом 8 586 экземпляров.

Следующие пять мест занимают автомобили компании Toyota: Vitz (7 880 ед.), Corona (7 218 ед.), Carina (5 823 ед.), Caldina (5 774 ед.), Prius (5 660 ед.).

На девятом месте рейтинга находится Mazda Demio (5 519 ед.), а замыкает десятку самых популярных в России автомобилей с правым рулем Toyota Camry (4 498 ед.).

Напомним, авторынок легковых автомобилей с правым рулем в России в первом полугодии 2019 года уменьшился на 1% до 288,4 тыс. единиц.

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